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В Совфеде хотят запретить операторам связи регистрировать в сети краденые телефоны

6 Декабря 2018 в 18:11
В Совфеде хотят запретить операторам связи регистрировать в сети краденые телефоны

Сенаторы подготовили законопроект, который регулирует мобильные устройства по их идентификационным номерам (IMEI). В этом случае, как предполагается, мобильным операторам будет запрещено регистрировать в сети краденые телефоны и планшеты. Как сообщает ТАСС, законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Предлагается обязать операторов связи подключать к сети только владельцев аппаратов с разрешенным IMEI, и блокировать доступ к сети связи для абонентов - владельцев аппаратов с неразрешенным IMEI. Оговаривается, что к неразрешенным будут отнесены устройства, которые не прошли соответствующую регистрацию, а также похищенные или утраченные аппараты.

Ранее сообщалось, что правительство России работает над созданием мобильного приложения, которое заменит гражданам паспорта. Электронный документ планируется выдавать так же, как и бумажный, с 14 лет. В течение шести месяцев 2019 года разработают дизайн-проект документа, пишет «Русская планета».

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