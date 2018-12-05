Среда
05 декабря
USD 66.45
EUR 75.66
Горячие новости

В Совфеде и Госдуме обещают ответить Словакии на высылку российского дипломата

5 Декабря 2018 в 14:31

В Совете Федерации и Государственной Думе пообещали зеркально ответить на выдворение российского дипломата из Словакии по обвинению в шпионаже. Как заявил РИА Новости первый заместитель председателя международного комитета верхней палаты парламента, генерал ФСБ Владимир Джабаров, ещё не было случая, чтобы Россия не отреагировала соответствующим образом на подобный демарш.

Такую позицию поддержал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, отмечает RT. Депутат подчеркнул, что МИД РФ вряд ли согласиться с подобными обвинениями в адрес своего сотрудгника.

Ранее глава правительства Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Братислава выдворила в конце ноября из страны российского дипломата, которого заподозрили в разведывательной деятельности.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.