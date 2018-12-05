В Совфеде и Госдуме обещают ответить Словакии на высылку российского дипломата

В Совете Федерации и Государственной Думе пообещали зеркально ответить на выдворение российского дипломата из Словакии по обвинению в шпионаже. Как заявил РИА Новости первый заместитель председателя международного комитета верхней палаты парламента, генерал ФСБ Владимир Джабаров, ещё не было случая, чтобы Россия не отреагировала соответствующим образом на подобный демарш.

Такую позицию поддержал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, отмечает RT . Депутат подчеркнул, что МИД РФ вряд ли согласиться с подобными обвинениями в адрес своего сотрудгника.

Ранее глава правительства Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Братислава выдворила в конце ноября из страны российского дипломата, которого заподозрили в разведывательной деятельности.