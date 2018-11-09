В Совете Европы предупредили об угрозе Ruxit

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил об угрозе выхода России из организации. По его словам, после Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза) Европа может столкнуться с Ruxit, пишет RT.

Об этом Ягланд рассказал во время совместной пресс-конференции с финским министром иностранных дел Тимо Сойни. Тот подчеркнул, что Финляндия предпримет все возможные меры для разрешения проблемы с выплатами Москвой членских взносов.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил об угрозе Polexit – выхода Польши из Евросоюза из-за конфликта с Брюсселем после судебной реформы.

Тем временем, в Великобритании процесс выхода из Евросоюза вышел на финишную прямую. В начале октября бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон заявил, что готов отложить выход страны из Евросоюза, если он станет премьер-министром. Заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в эфире НСН назвала заявление Джонсона популистским, так как приостановить выход Великобритании из ЕС невозможно по правовым причинам.