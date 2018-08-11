В Солсбери не связывают взрыв на заводе и отравлением «Новичком»

Взрыв, произошедший на военном заводе в Солсбери, никак не связан с отравлениями людей нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». Такое заявление сделали в полиции города.

Ранее в субботу, 11 августа, стало известно, что на военном заводе близ британского Солсбери и всего в пяти километрах от химической военной лаборатории Портон-Даун произошел взрыв. В результате ЧП один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы и был госпитализирован в критическом состоянии, передает Sky News.

4 марта в Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция утверждает, что семья подверглась воздействию боевого отравляющего нервно-паралитического вещества «российского происхождения». В Москве все обвинения в причастности к «делу Скрипалей» отрицают.