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В Солсбери начал работу закрытый после отравления Скрипалей ресторан

6 Ноября 2018 в 19:23
В Солсбери начал работу закрытый после отравления Скрипалей ресторан

В британском Солсбери вновь открылся ресторан, где в день отравления обедали бывший полковника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как отмечает «Интерфакс», на работу вышли более половины из 24 сотрудников, работавших там до инцидента со Скрипалями. Пока ресторан был закрыт, его руководство сохраняло полную оплату своим сотрудникам.

Сегодня же – в день открытия – посетителям предложили заплатить за обед столько, сколько они посчитают нужным. Все средства руководство сети пообещало направить на благотворительность. Напомню, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия  были обнаружены в начале марта этого года в тяжелом состоянии в одном из парков британского Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, при этом бездоказательно обвинив в произошедшем Россию. Москва, в свою очередь, неоднократно отрицала свою причастность к инциденту.

Раннее в беседе с НСН племянница бывшего полковника ГРУ -  Виктория Скрипаль рассказала о том, что сразу после происшествия 4 марта в английском Солсбери молодой человек Юлии Скрипаль максимально отстранился от её двоюродной сестры и всей истории.

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