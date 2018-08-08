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В соцсетях вновь пишут «ВК живи»

8 Августа 2018 в 22:50
В соцсетях вновь пишут «ВК живи»

Проблемы в работе социальной сети «ВКонтакте» наблюдаются в России, передает ТАСС.

Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта, проблемы при отправке сообщений и при входе в аккаунт.

Больше всего жалоб от жителей Москвы, Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Челябинска.

«Вконтакте» (VK) — российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на более чем 90 языках; особенно популярен среди русскоязычных пользователей. «ВКонтакте» позволяет пользователям отправлять друг другу сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, обмениваться изображениями, тегами, аудио- и видеозаписями, играть в браузерные игры.

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