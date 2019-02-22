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В соцсетях сообщили, что глава Хакасии уклонился от службы в армии

22 Февраля 2019 в 18:08
В соцсетях сообщили, что глава Хакасии уклонился от службы в армии

В преддверии Дня защитника Отечества в социальных сетях распространили информацию о том, что глава Хакасии Валентин Коновалов занял свой пост незаконно. Указывается, что по закону госслужащим может стать лишь отслуживший в армии гражданин России, а по данным Telegram-канала «Бендер Бей из Сибири», Коновалов уклонялся от воинской службы по призыву. Уточняется, что он находился в розыске и приказами военного комиссара Красноярского края от 28 января 2014 года считался уклоняющимся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Ранее сообщалось о другом скандале, связанном с увольнением чиновницы, критиковавшей огромные премии коллег. Власти Хакасии пояснили, что премии были выданы за счет экономии по фонду оплаты труда.

Ранее Спиридонова озвучила распоряжение главы региона о выдаче новогодних премиальных в размере 200% месячного оклада заместителям губернатора и еще одиннадцати министрам и руководителям ведомств, уточняет «360».

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