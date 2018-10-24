В Сочи задержали еще одного вице-мэра

В среду 24 октября в Сочи сотрудниками правоохранительных органов были проведены обыски в кабинетах чиновников городской администрации. В частности следственные действия проводились в кабинетах вице-мэра, директора департамента строительства администрации Ивана Бомбергера и руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова, сообщает «ФедералПресс». По имеющейся информации в результате обыска были изъяты документы, а сами чиновники были задержаны.

В этом же месяце стало известно, что Первого вице-мэра города Сочи Сергея Юрина обвинили в коррупции и поместили под стражу в Москве. В Басманном суде вынесли вердикт об аресте подозреваемого до 15 декабря.