В Сочи ведутся поиски пропавших детей

Спасатели в Сочи ищут двух детей, которых унесло течением реки Сочи в районе Пластунки, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Поиски ведутся от Ореховки вплоть до устья. В поисках участвуют 14 человек.

Сочи — река в Центральном районе и Хостинском районе города Сочи Краснодарского края. Впадает в Чёрное море на территории Центрального района города Сочи, где берега взяты в цемент. Другие населённые пункты по её течению — Барановка, Пластунка, Ореховка, Ажек.