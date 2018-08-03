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В Сочи ведутся поиски пропавших детей

3 Августа 2018 в 22:51
В Сочи ведутся поиски пропавших детей

Спасатели в Сочи ищут двух детей, которых унесло течением реки Сочи в районе Пластунки, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Поиски ведутся от Ореховки вплоть до устья. В поисках участвуют 14 человек.

Сочи — река в Центральном районе и Хостинском районе города Сочи Краснодарского края. Впадает в Чёрное море на территории Центрального района города Сочи, где берега взяты в цемент. Другие населённые пункты по её течению — Барановка, Пластунка, Ореховка, Ажек.

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