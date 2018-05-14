В Сочи состоялась первая встреча Путина и Пашиняна

Первая встреча президента России и утвержденного на прошлой неделе нового премьер-министра Армении состоялась в Сочи, об этом сообщает ТАСС. Она прошла в преддверии саммита Высшего Евразийского экономического совета, членами которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, подчёркивает «Свободная пресса».

В ходе беседы Владимир Путин выразил уверенность в том, что после назначения Никола Пашиняна отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться «не менее динамично, чем раньше». Премьер-министра в свою очередь отметил, что надеется на развитие сотрудничества и в военно-технической сфере. Во время встречи с Владимиром Путиным он заявил, что восхищён достижениями военно-промышленного комплекса РФ.

Напомним, 42-летний политик возглавил правительство Армении после многодневных акций протеста. Они были связаны с назначением на пост премьер-министра бывшего президента Сержа Саргсяна.

Как отмечает RT, ранее сообщалось, что российский лидер на саммите ЕАЭС в Сочи также встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, белорусским лидером Александром Лукашенко и главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.