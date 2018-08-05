Воскресенье
05 августа
USD 63.45
EUR 73.47
Горячие новости

В Сочи продолжаются поиски девочки, унесенной рекой

5 Августа 2018 в 10:55
В Сочи продолжаются поиски девочки, унесенной рекой

В Сочи возобновились поиски четырёхлетней девочки, унесённой в пятницу, 3 августа, рекой, сообщает РИА Новости. Как уточнили в МЧС, в операции задействованы более двадцати спасателей. Поиски ведутся как в море, так и вдоль реки, передает Газета.ру.

Трагедия случилась, когда двое взрослых, а также девочка четырех лет и пятнадцатилетний подросток попытались пересечь русло реки Пластунка. Они не справились с бурным потоком, и их унесло течением. Взрослые сумели выбраться на берег, а дети пропали. В субботу, 4 августа, было найдено тело утонувшего подростка.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.