В Сочи продолжаются поиски девочки, унесенной рекой

В Сочи возобновились поиски четырёхлетней девочки, унесённой в пятницу, 3 августа, рекой, сообщает РИА Новости. Как уточнили в МЧС, в операции задействованы более двадцати спасателей. Поиски ведутся как в море, так и вдоль реки, передает Газета.ру .

Трагедия случилась, когда двое взрослых, а также девочка четырех лет и пятнадцатилетний подросток попытались пересечь русло реки Пластунка. Они не справились с бурным потоком, и их унесло течением. Взрослые сумели выбраться на берег, а дети пропали. В субботу, 4 августа, было найдено тело утонувшего подростка.