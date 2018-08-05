В Сочи нашли тело девочки, унесённой рекой

Тело четырёхлетней девочки, унесённой рекой, обнаружено в Сочи. Об этом сообщили в следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю, передаёт ТАСС. Как уточнили спасатели МЧС, тело ребенка нашли в Чёрном море в полкилометре от прибрежной полосы, отмечает Газета.ру . Ранее в Субботу, 4 августа, было найдено тело пятнадцатилетнего подростка.

Дети были унесены бурным потоком реки Пластунка в пятницу, 3 августа, в Хостинском районе города-курорта. Вместе с двумя взрослыми – мужчиной и женщиной – они пытались пересечь реку по дну, однако напор воды увеличился из-за дождя, и всех четверых унесло течением. Взрослые спаслись, а дети не сумели выплыть.