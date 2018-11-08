В Смоленске иномарка протаранила медцентр

Крупное ДТП произошло на улице Кирова в Смоленске: там столкнулись автомобили ВАЗ-2105 и BMW X3. От удара иномарку вынесло на тротуар, она влетела в медицинский центр. На месте работает «скорая помощь» и ДПС.

У «Лады» смят корпус, BMW получил сильные повреждения. Подробности ДТП устанавливают правоохранители. В районе аварии затруднено движение транспорта, передает picsnews.net.

Ранее НСН сообщала, что в центре Смоленска на площади Победы произошло ДТП. Автоледи на «Nissan Quashqai» врезалась в военный «УАЗ».