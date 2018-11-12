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В СМИ попали отрывки речи Терезы Мэй об улучшении отношений с Россией

12 Ноября 2018 в 06:20
В СМИ попали отрывки речи Терезы Мэй об улучшении отношений с Россией
Британский премьер-министр Тереза Мэй собирается заявить о готовности Великобритании к улучшению отношений с Россией. Об этом стало известно из отрывков речи главы британского правительства, которую она собирается произнести в понедельник, 12 октября на банкете лорда-мэра лондонского Сити, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Reuters.

В своем ежегодном выступлении Мэй планирует отметить успех совместных действий европейских стран в отношении России после инцидента с экс-шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью в английском Солсбери. По ее словам, прошедший год показал, что Лондон и его союзники готовы ответить на угрозы, якобы исходящие от России. В то же время, Мэй допускает перестройку отношений с Москвой.

«Это не те отношения с Россией, которых мы хотим. Мы остаемся открытыми к другим отношениям - таким, при которых Россия воздержится от этих атак, подрывающих международные договоры и мировую безопасность. Мы надеемся, что российское государство выберет этот путь. Если оно так сделает, мы ответим взаимностью», - цитирует британского премьера Reuters.

Напомним, что Лондон обвинил в покушении на Скрипалей российскую сторону и допустил причастность высшего руководства страны. После так называемого отравления Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта британские власти объявили о высылке 23 российских дипломатов и призвали европейские государства поддержать свои действия. В общей сложности, было выслано более 100 российских дипломатов. Москва в ответ приняла зеркальные меры. Кроме того, США ввели санкции в отношении России из-за «дела Скрипаля» и собираются ввести второй пакет ограничительных мер.


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