В СМИ попали отрывки речи Терезы Мэй об улучшении отношений с Россией

В своем ежегодном выступлении Мэй планирует отметить успех совместных действий европейских стран в отношении России после инцидента с экс-шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью в английском Солсбери. По ее словам, прошедший год показал, что Лондон и его союзники готовы ответить на угрозы, якобы исходящие от России. В то же время, Мэй допускает перестройку отношений с Москвой.
«Это не те отношения с Россией, которых мы хотим. Мы остаемся открытыми к другим отношениям - таким, при которых Россия воздержится от этих атак, подрывающих международные договоры и мировую безопасность. Мы надеемся, что российское государство выберет этот путь. Если оно так сделает, мы ответим взаимностью», - цитирует британского премьера Reuters.
Напомним, что Лондон обвинил в покушении на Скрипалей российскую сторону и допустил причастность высшего руководства страны. После так называемого отравления Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта британские власти объявили о высылке 23 российских дипломатов и призвали европейские государства поддержать свои действия. В общей сложности, было выслано более 100 российских дипломатов. Москва в ответ приняла зеркальные меры. Кроме того, США ввели санкции в отношении России из-за «дела Скрипаля» и собираются ввести второй пакет ограничительных мер.