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В смерти Марьянова заподозрили директора центра «Феникс»

12 Февраля 2018 в 17:23
В смерти Марьянова заподозрили директора центра «Феникс»

Следователи заподозрили директора подмосковного реабилитационного центра «Феникс», в котором находился актер Дмитрий Марьянов, в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в этом центре, ему внутримышечно вводили медицинские препараты без выяснения наличия каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению конкретных лекарственных средств.

Несмотря на неоднократные жалобы актера на плохое самочувствие, ему в течение длительное время не вызывали скорую помощь, сообщили в СКР.

Расследование уголовного дела по факту причинения актеру Дмитрию Марьянову смерти по неосторожности продолжается. Ранее в его крови били обнаружены галоперидол и феназепам.

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