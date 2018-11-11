В случае победы Коновалов сформирует правительство Хакасию по конкурсу

Валентин Коновалов, участвующий в выборах главы Хакасии от КПРФ, заявил. Что в случае своей победы сформирует региональное правительство при помощи конкурса. Об этом пишет ТАСС.



Отметим, как сообщает онлайн-табло Центральной избирательной комиссии, после обработки 80,93% бюллетеней Коновалов набирает 57,76% голосов. При этом для победы ему надо набрать более 50%, так как Коновалов является единственным кандидатом на пост главы Хакасии.

«Примерный состав [правительства региона] мы себе представляем. Наша принципиальная позиция, что должен быть конкурс», - заявил Коновалов.

Напомним, второй тур выборов главы Хакасии прошёл 11 ноября. Первый тур состоялся 9 сентября. В ходе него врио главы региона Виктор Зимин («Единая Россия») набрал 32,42%, тогда как Коновалов – 44,81%. Вскоре Зимин снял свою кандидатуру.