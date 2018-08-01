В Словакии испугались «Ночных волков» из-за Путина

В министерстве иностранных дел Словакии обеспокоились базой байкерского клуба «Ночные волки» на территории страны, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на BBC.
Представитель словацкого МИДа заявил BBC, что деятельность байкеров под предводительством Александра Залдостанова, известного также как Хирург, находится под «тщательным наблюдением».
«Мы считаем вредоносным влияние членов клуба, особенно в части распространения мнений, которые стараются переписать историю», — сказал Петер Суско.
База «Ночных волков» находится в деревне Долна Крупа в 70 километрах от столицы Братислава. Как отмечает BBC, российское правительство называет эту базу «европейским штабом» байкерского клуба.
Уточняется, что байкеры находятся под американскими санкциями, обвиненные в предоставлении военной помощи «пророссийским сепаратистам в Украине».
Стоит отметить, что в статье BBC особое внимание уделяется связям «Ночных волков» и Хирурга с президентом России Владимиром Путиным.