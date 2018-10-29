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В Сирию назначен новый российский посол

29 Октября 2018 в 16:23
В Сирию назначен новый российский посол

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Сирию Александра Ефимова. Указ об этом размещен на интернет-портале правовой информации. Другим указом президент РФ освободил с занимаемой должности российского посла в Сирии Александра Кинщака, передает RT.

Ранее немецкие СМИ раскритиковали канцлера ФРГ Ангелу Меркель за излишнее дружелюбие к президенту РФ Владимиру Путину и главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после их совместной фотографии во время прошедшего в Стамбуле саммита по Сирии.

Между тем, экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН обвинил немецких журналистов в хамстве.

 

 

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