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В сирийской Хаме разбился российский вертолет Ми-24

3 Января 2018 в 13:34
В сирийской Хаме разбился российский вертолет Ми-24

Российский вертолет МИ-24 потерпел крушение в Сирии. Катастрофа случилась 31 декабря, но известно о ней стало только сегодня.

Как сообщили в Минобороны РФ, вертолет упал при перелете на аэродром Хама в 15 километрах от полосы. Причиной падения стала техническая неисправность. Оба пилота погибли. Борттехник получил серьезные травмы и был эвакуирован «поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь».

В ведомстве добавили, что огневого воздействия на вертолет не было, пишет RT.

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