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В Сирии уничтожено около 300 боевиков

3 Декабря 2018 в 08:46
В Сирии уничтожено около 300 боевиков

Правительственная армия Сирийской Арабской Республики уничтожила свыше 270 боевиков террористической группировки «Исламское государство», запрещённой в России. Произошло это во время наступательной операции в провинции Эс-Сувейда, рассказал представитель командования группировки российских войск в Сирии Олег Макаревич. В расположении террористов изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, мин иностранного производства, отмечает RT.

Как уточнил Макаревич, операция против боевиков осложнялась сложным рельефом местности и плохой погодой. В связи с этим танки и тяжелая техника могли применяться там ограниченно. При этом террористы активно применяли гранатометы, противотанковые ракеты и минометы. Среди изъятого вооружения - 12 противотанковых управляемых ракет TOW производства США.

Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в эфире НСН ранее рассказал, каким веществом боевики отравили жителей Алеппо.


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