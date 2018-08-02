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В Сирии уничтожен один из последних оплотов ИГ

2 Августа 2018 в 14:27
В Сирии уничтожен один из последних оплотов ИГ

Правительственные силы в Сирии уничтожили на северо-западе страны последний бастион террористической организации «Исламское государство», запрещённой в РФ. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил России Сергей Рудской.

Как уточняет  «Газета.ру», операция против боевиков проведена в провинции Эль-Кунейтра Сирийской Арабской Республики. По контроль Дамаска уже перешли около 150 населенных пунктов, причем одна треть из них – добровольно, по итогам переговоров. Свыше полутора сотен боевиков сдались в плен.

Ранее также поступила информация, что армия Сирии ликвидировала серьёзный оплот ИГ в провинции Дераа.

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