В Сирии уничтожен один из последних оплотов ИГ

Правительственные силы в Сирии уничтожили на северо-западе страны последний бастион террористической организации «Исламское государство», запрещённой в РФ. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил России Сергей Рудской.

Как уточняет «Газета.ру» , операция против боевиков проведена в провинции Эль-Кунейтра Сирийской Арабской Республики. По контроль Дамаска уже перешли около 150 населенных пунктов, причем одна треть из них – добровольно, по итогам переговоров. Свыше полутора сотен боевиков сдались в плен.

Ранее также поступила информация, что армия Сирии ликвидировала серьёзный оплот ИГ в провинции Дераа.