В Сирии рассказали об эвакуации лидеров ИГИЛ американскими вертолётами

Сирия обвинила США в эвакуации лидеров террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, деятельность запрещена на территории РФ) из Дейр-эз-Зора в провинцию Хасаке. Такое сообщение распространило агентство SANA.

По сведениям СМИ, это произошло в ночь на 28 декабря. Эвакуация проходила при помощи вертолётов.

Как отмечают журналисты, боевики переметнулись к Сирийским демократическим силам. Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН обвинил США в поставке оружия для ИГИЛ.