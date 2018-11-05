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В Сирии при ударе коалиции погибли трое детей

5 Ноября 2018 в 17:17
В Сирии при ударе коалиции погибли трое детей

Возглавляемая США международная коалиция нанесла удар по населенному пункту в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Жертвами авианалета стали трое детей, пишут СМИ.

По информации сирийского агентства САНА, удар пришелся по населённому пункту Эш-Шаафа.

Также самолеты коалиции обстреляли снарядами с белым фосфором город Хаджин. Удар пришелся на район Нового рынка. О жертвах или раненых не сообщается.

Ранее коалиция уже применяла запрещенные боеприпасы в Хаджине 13 и 29 октября. Сирийские власти призвали ООН принять меры и прекратить незаконное пребывание американских военных в САР, пишет РИА Новости.

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