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В Сингапуре открывается авиасалон

6 Февраля 2018 в 00:25

Один из крупнейших в Азии международных авиационных салонов Singapore Airshow 2018 открывается в Сингапуре. Как сообщили ТАСС в организационном комитете, свои последние разработки в гражданской и военных сферах представят более 1 тысяч компаний из 50 стран. В это число входят 65 компаний из 100 ведущих мировых производителей аэрокосмической техники.

Среди участников - «Airbus», «Boeing», «Rolls-Royce», «Lockheed Martin».

На выставке будут представлены новейшие образцы беспилотных летательных аппаратов, а также систем обеспечения полетов.

Кроме того, запланированы показательные выступления пилотов ВВС Индонезии, Малайзии, Республики Корея, Сингапура, США, а также Таиланда.

Российскую авиакосмическую промышленность представляют шесть компаний, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, холдинг «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная корпорация и «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева». Российская экспозиция представлена в основном моделями и макетами военных и гражданских летательных аппаратов, а также спутников. На статической экспозиции салона представлен самолет «Сухой Суперджет-100».


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