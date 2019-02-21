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В Симферополе перекроют улицы

21 Февраля 2019 в 21:22
В Симферополе перекроют улицы

22 февраля с 8:30 до полудня в Симферополе в связи с проведением публичного мероприятия, будет ограничено движение и парковка автомобилей на улице Серова, на участке от улицы Александра Невского до улицы Екатерининская.

В День защитника Отечества с 6:00 до 11:00 на улице Павленко, на участке от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина, будет перекрыто движение и парковка транспорта, в связи с проведением публичного мероприятия, сообщает Крымское информационное агентство.

Утром 23 февраля состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в парке имени Ю.А. Гагарина. Затем перед зданием Госсовета РК состоится праздничное мероприятие, посвященное 5-й годовщине со дня образования Сводного полка Народного ополчения Республики Крым. С 9.00 до 15.00 на площади Ленина пройдет выставка военной техники и вооружения. В 10.30 начнутся показательные выступления военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Национальной гвардии.

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