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В Симферополе дороги ремонтируют ниндзя

9 Ноября 2018 в 21:19
В Симферополе дороги ремонтируют ниндзя

Глава Крыма Сергей Аксёнов в прямом эфире «Крым24» сравнил рабочих, занимающихся ремонтом дорог в Симферополе с самураями, передает Крымское информационное агентство.

«Ехал в Симферополе по ул. Севастопольская, а там рабочий как ниндзя или самурай с лопатой вокруг пояса машет. Минут пять он махал лопатой. Прохожие все смеялись, но крутил он лопатой здорово! Не успел снять на видео такое. Это смешно, когда на большом отрезке дороги находится один товарищ, выполняя такие пируэты лопатой», — сказал Аксёнов.

Ранее НСН сообщала, что заместитель председателя Совета министров Крыма Виталий Нахлупин был задержан и арестован в Москве. Нахлупин отвечал за дорожное строительство, кроме того, он курировал соответствующую федеральную целевую программу. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в соцсетях, что следственные действия проводятся в отношении государственных комитетов дорожного хозяйства и конкурентной политики республики, службы автомобильных дорог Крыма, предприятий «Крымэнерго» и «Крымгазсети».

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