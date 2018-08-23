В сибирском вузе прикрыли античные статуи из-за визита представителей РПЦ

В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ) скульптуры прикрыли тканью скульптуры античных персонажей в фойе. Руководство вуза решило сделать это в преддверии посещения заведения делегацией РПЦ.

В университете в четверг было запланировано одно из мероприятий форума «Новосибирск — город безграничных возможностей». На него были приглашены в том числе представители местной епархии, сообщает Ura.ru.

По словам одного из участников форума, это сделали, «чтобы не ранить их [представителей епархии] чувства».

Между тем, протоирей Всеволод Чаплин одобрил действия сотрудников университета. По его мнению, эпоха Возрождения – варварский период, а культ тела нужно считать постыдным, пишет «Газета.ру».