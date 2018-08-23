Четверг
23 августа
USD 67.62
EUR 78.2
Горячие новости

В сибирском вузе прикрыли античные статуи из-за визита представителей РПЦ

23 Августа 2018 в 18:40
В сибирском вузе прикрыли античные статуи из-за визита представителей РПЦ

В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ) скульптуры прикрыли тканью скульптуры античных персонажей в фойе. Руководство вуза решило сделать это в преддверии посещения заведения делегацией РПЦ.

В университете в четверг было запланировано одно из мероприятий форума «Новосибирск — город безграничных возможностей». На него были приглашены в том числе представители местной епархии, сообщает Ura.ru.

По словам одного из участников форума, это сделали, «чтобы не ранить их [представителей епархии] чувства».

Между тем, протоирей Всеволод Чаплин одобрил действия сотрудников университета. По его мнению, эпоха Возрождения – варварский период, а культ тела нужно считать постыдным, пишет «Газета.ру».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.