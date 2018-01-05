В Сибири и на Урале собирают подписи в поддержку Путина

Волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на предстоящих президентских выборах. Пункты сбора 5 января открылись в двух городах Башкирии, а также в Омске и Томске.

Как рассказал РИА Новости региональный координатор общества «Волонтеры Победы» Александр Юдин, в Уфе пункт сбора подписей открылся в гостином дворе.

«Люди после новогодних праздников вышли в торговые центры за покупками, многие удивлены, что собирают подписи, но охотно подписываются», - заявил Юдин.

Он отметил, что желающих оказалось так много, что даже образовалась очередь.

Аналогичная ситуация и в сибирских городах – Омске и Томске. В каждом городе открыты по два пункта сбора подписей, расположенные в торговых центрах. Волонтеры отмечают, что желающих подписаться очень много.

Сбор подписей в поддержку Путина стартовал сегодня в Хабаровске, Грозном, Москве, Севастополе, Северной Осетии, а также в Ленинградской, Калининградской, Калужской, Свердловской и Ульяновской областях.