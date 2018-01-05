Пятница
05 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

В Сибири и на Урале собирают подписи в поддержку Путина

5 Января 2018 в 11:14
В Сибири и на Урале собирают подписи в поддержку Путина

Волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на предстоящих президентских выборах. Пункты сбора 5 января открылись в двух городах Башкирии, а также в Омске и Томске.

Как рассказал РИА Новости региональный координатор общества «Волонтеры Победы» Александр Юдин, в Уфе пункт сбора подписей открылся в гостином дворе.

«Люди после новогодних праздников вышли в торговые центры за покупками, многие удивлены, что собирают подписи, но охотно подписываются», - заявил Юдин.

Он отметил, что желающих оказалось так много, что даже образовалась очередь.

Аналогичная ситуация и в сибирских городах – Омске и Томске. В каждом городе открыты по два пункта сбора подписей, расположенные в торговых центрах. Волонтеры отмечают, что желающих подписаться очень много.

Сбор подписей в поддержку Путина стартовал сегодня в Хабаровске, Грозном, Москве, Севастополе, Северной Осетии, а также в Ленинградской, Калининградской, Калужской, Свердловской и Ульяновской областях.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.