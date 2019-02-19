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В Швейцарии от лавины могли пострадать до 15 лыжников

19 Февраля 2019 в 20:26
В Швейцарии от лавины могли пострадать до 15 лыжников

Лавина накрыла нескольких лыжников на альпийском курорте Кран-Монтана, в районе сектора Плэн-Морт, сообщила полиция кантона Вале.

Под снегом могут находиться от 10 до 12 человек. Один из спасателей сообщил, что точное число оказавшихся под снегом людей неизвестно.

«На настоящей момент информации о россиянах, попавших в лавину, нет», - заявил ТАСС представитель генконсульства России в Женеве Дмитрий Репков.

Отмечается, что поиски затруднены, так как слой снега достигает двух метров. В спасательной операции участвуют военнослужащие.

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