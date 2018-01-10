В Швейцарии будут защищать права лобстеров

Швейцария будет защищать права лобстеров на безболезненную смерть, сообщает РИА «Новости».

С 1 марта в силу вступят поправки в ветеринарное законодательство, которые касаются, в частности, прав лобстеров на безболезненную смерть в кастрюле. Согласно решению правительства Швейцарии, все десятиногие ракообразные не могут больше транспортироваться на льду или в ледяной воде, и должны перевозиться в своей естественной среде обитания. Кроме того, перед смертью животные должны быть оглушены. Через 2 месяца в Швейцарии будет запрещено кидать лобстеров и других членистоногих в кипящую воду.