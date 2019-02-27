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В Швеции объявили о задержании «российского шпиона»

27 Февраля 2019 в 11:35
В Швеции объявили о задержании «российского шпиона»

В Швеции объявлено о задержании подозреваемого в работе на российскую разведку. Об этом заявили в подразделении контрразведки полиции безопасности королевства. Там утверждают, что задержанный гражданин был завербован приблизительно два года назад кадровым агентом российской разведки, который работал под дипломатическим прикрытием, передает RT.

Подозреваемый – специалист индустрии высоких технологий. Он работал с информацией, которая, по версии шведской контрразведки, представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей.

Задержание проведено в центре Стокгольма после встречи с участием предполагаемого шпиона. Как отмечает Газета.ру, полиция Швеции проводит дополнительное расследование.

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