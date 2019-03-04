В штате Алабама продолжает расти количество жертв торнадо

Число погибших в результате торнадо в округе Ли штата Алабама увеличилось до 22. Как пишет RT, такие цифры приводит NBC News, ссылаясь на заявление местных властей.

При этом генеральное консульство России в Хьюстоне сообщает, что то продолжает проверять, есть ли среди пострадавших и погибших наши соотечественники.

Между тем, в агентстве по чрезвычайным ситуациям округа Ли отметили, что на мете ЧП в настоящий момент работает около 150 спасателей. По их словам, в регионе разрушено большинство домов, а также повалено множество деревьев. Известно, что стихийное бедствие также затронуло Джорджию, Флориду и Южную Каролину. По предварительным данным, в этих регионах нет жертв, однако стихия нанесла существенный ущерб жилым и городской инфраструктуре.