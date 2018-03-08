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В штабе Собчак ответили на ее включение в базу данных «Миротворца»

8 Марта 2018 в 16:16
В штабе Собчак ответили на ее включение в базу данных «Миротворца»

Кандидат в президенты РФ и телеведущая Ксения Собчак приезжала в Крым в мае 2014 года, когда делала независимый репортаж. Постановление украинского кабмина о порядке посещения полуострова было принято годом позже. Об этом рассказала журналистам представитель кандидата Ксении Чудинова.

Она также объяснила, зачем Собчак ранее попросила у властей Киева разрешения посетить полуостров. По словам Чудиновой, телеведущая собирается в Крым с гуманитарной миссией, пишет РИА Новости.

8 марта стало известно, что Ксения Собчак была внесена в базу данных сайта «Миротворец» за «незаконное пресечение границы Украины при поездке в Крым», а также за оправдание «оккупации полуострова» в 2014 году, пишут «Известия».

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