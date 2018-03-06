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В Шри-Ланке введено чрезвычайное положение

6 Марта 2018 в 23:12

Президент Шри-Ланки Маитрипала Сирисена подписал указ, согласно которому из-за беспорядков в некоторых районах страны в Шри-Ланке объявлено общенациональное чрезвычайное положение сроком на неделю, сообщает «Синьхуа».

Маитрипала Сирисена родился 3 сентября 1951 года в Юане на Цейлоне. Его отец — ветеран Второй мировой войны Альберт Сирисена, мать была учительницей.

Маитрипала получил образование в Королевском центральном колледже Полоннарувы. Затем, в течение трех лет он учился в Сельскохозяйственной школе Шри-Ланки в Кундасале в Канди. В 1980 году он получил диплом в области политических наук Литературного института имени А.М. Горького в СССР.


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