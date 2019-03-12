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В Шотландии погибли два альпиниста

12 Марта 2019 в 21:36
В Шотландии погибли два альпиниста

Двое альпинистов погибли, еще двое получили ранения в результате схода лавины на склоне горы Бен-Невис в Шотландии, передает «Синьхуа».

На место происшествия были направлены авиация, три автомобиля «скорой помощи» и травматологическая бригада.

Полиция заявила, что получила предупреждение о лавине на горе Бен-Невис сегодня утром.

Ранее сообщалось, что французский альпинист оказался погребенным под снежной лавиной на горе вблизи курорта Агверан в Котайкской области в Армении.

Прибывший к месту происшествия медперсонал констатировал смерть пострадавшего.

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