В Шотландии погибли два альпиниста

Двое альпинистов погибли, еще двое получили ранения в результате схода лавины на склоне горы Бен-Невис в Шотландии, передает «Синьхуа».

На место происшествия были направлены авиация, три автомобиля «скорой помощи» и травматологическая бригада.

Полиция заявила, что получила предупреждение о лавине на горе Бен-Невис сегодня утром.

Ранее сообщалось, что французский альпинист оказался погребенным под снежной лавиной на горе вблизи курорта Агверан в Котайкской области в Армении.

Прибывший к месту происшествия медперсонал констатировал смерть пострадавшего.