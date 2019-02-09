В Шереметьево приземлился самолет с отказавшей гидравликой сел

Воздушное судно Sukhoi Superjet 100 с отказавшей гидравликой приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Информацию со ссылкой на источник в экстренных службах опубликовало ТАСС.

«Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100… у которого отказала гидравлика, благополучно сел в аэропорту Шереметьево», - процитировало ТАСС собеседника.

Маршрут авиалайнера не известен.

Ранее Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в беседе с НСН возмутился непрофессионализмом летчиков, допустивших крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области.

