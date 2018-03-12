В Шереметьеве задержали посылку с излучающим радиацию камнем

Сотрудники таможни аэропорта «Шереметьево» задержали посылку с опасным для жизни камнем. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», бандероль пришла из Италии, в ней обнаружили минерал

Соддиит. По словам профессора МГГУ, геммолога Евгения Мельникова, это ураносодержащий минерал. Он мог быть украден из лаборатории или приобретен на черном рынке. Возможно, отправитель намеревался перепродать его в России «за очень хорошие деньги».

В результате лабораторной экспертизы выяснилось, что соддиит изучает радиацию в 50 раз превышающую норму, он опасен для здоровья. Посылка изъята правоохранительными органами, в дальнейшем камень будет захоронен на полигоне. На отправителя послания заведено уголовное дело.