В Севастополе пройдёт забег с мусорными пакетами

17 ноября в Севастополе пройдёт субботник-плоггинг в честь Всемирного Дня рециклинга (Дня вторичной переработки), передаёт КИА.

«Плоггинг – особый вид тренировки, который зародился в Швеции, но быстро нашел поклонников по всему миру. Это своеобразный «гибрид» здорового образа жизни и заботы об экологии», - отмечается в сообщении.

Участники субботника-плоггинга, пробегая по лесистой местности, собирают мусор, который можно обнаружить на земле, в пакет. На финише собранный мусор взвешивается. Награду получают те плоггеры, чей пакет будет тяжелее. Победители забега будут отмечены грамотами и ценными призами.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, как Россия возглавила рейтинг стран с нетронутой природой.

«По площадям, где сохранилась первозданная природа, Россия находится на первом месте, потому что так сконцентрировано производство со времен советского промышленного освоения наших территорий. Более того, есть совершенно четкие позитивные перспективы, что эта природа будет сохранена и для будущих поколений путем создания особо охраняемых природных территорий», — рассказал омбудсмен по экологии.