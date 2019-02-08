В Севастополе есть нарекания на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях

Прокуратура Нахимовского района города Севастополя в ходе проверки исполнения законодательства о защите жизни и здоровья детей, противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности выяснила, что в 2 школах и 11 детсадах не была установлена охранная сигнализация и организация лицензированной физической охраны заведений.

Руководителям образовательных учреждений внесены 10 представлений. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования остаётся на контроле прокуратуры, передает Крымское информационное агентство.