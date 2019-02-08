Суббота
09 февраля
USD 66.06
EUR 74.9
Горячие новости

В Севастополе есть нарекания на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях

8 Февраля 2019 в 21:27
В Севастополе есть нарекания на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях

Прокуратура Нахимовского района города Севастополя в ходе проверки исполнения законодательства о защите жизни и здоровья детей, противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности выяснила, что в 2 школах и 11 детсадах не была установлена охранная сигнализация и организация лицензированной физической охраны заведений.

Руководителям образовательных учреждений внесены 10 представлений. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования остаётся на контроле прокуратуры, передает Крымское информационное агентство.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.