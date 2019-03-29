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В Севастополь прибыла дизельная подводная лодка «Великий Новгород»

29 Марта 2019 в 20:46
В Севастополь прибыла дизельная подводная лодка «Великий Новгород»

 В Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева прошла торжественная церемония встречи большой дизельной подводной лодки «Великий Новгород» после совершения перехода и выполнения задач в Средиземном море. Ранее корабль благополучно прошёл через проливы Дарданеллы и Босфор. Командир подводной лодки капитан 2 ранга Сергей Рябищенко доложил об успешном выполнении поставленных задач, сообщает Крымское информационное агентство.

Подводная лодка «Великий Новгород» заложена 30 октября 2014 года на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Спущена на воду 18 марта 2016 года. Передача флоту и подъём Андреевского флага состоялась 26 октября 2016 года. Подлодка входит в состав 4-ой отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. 

фото: tvzvezda.ru

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