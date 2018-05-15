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В сети выложен трейлер нового фильма Триера о серийном убийце Джеке

15 Мая 2018 в 11:24
В сети выложен трейлер нового фильма Триера о серийном убийце Джеке

Датский режиссер Ларс фон Триер представил на Каннском фестивале свой новый фильм «Дом, который построил Джек». Это картина о серийном убийце, который обставляет каждое свое преступление как искусство, пишет «Газета.ру». В сети выложен трейлер картины.


Новая работа Триера не вошла в основную программу Канн. Это первое возвращение режиссера на Каннский фестиваль с 2011 года, когда он неудачно пошутил по поводу Гитлера и фашизма. В апреле этого года Ларс фон Триер рассказал, что работа над фильмом о маньяке его порядком вымотала, он начал злоупотреблять алкоголем и лечился от зависимости. На фестивальной площадке он появился заметно постаревшим и выглядел больным и беспомощным.

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