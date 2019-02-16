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В Сети возмутились призывом народной артистки СССР к украинцам изолироваться от россиян

16 Февраля 2019 в 17:46
В Сети возмутились призывом народной артистки СССР к украинцам изолироваться от россиян
Ада Роговцева. Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»

Пользователи Сети возмущены призывом народной артистки СССР Ады Роговцевой, которая призвала украинцев изолироваться от россиян. Об этом сообщает ФАН.

Инициативу актрисы негативно восприняли и украинцы, и россияне.

Наиболее распространенным оказалась рекомендация тем, кто советует жителям Украины изолироваться от россиян, отгородиться самим.

«Когда они и правда изолируются?» - задал вопрос один из пользователей.

Ранее музыкант Юрий Лоза, комментируя высказывание Роговцевой, заметил, что стоит уважать возраст женщины, а резко реагировать на ее заявление не нужно, сообщила Газета.ru.

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