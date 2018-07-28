В Сети предложили снять блокбастер по новому украинскому учебнику истории

Пользователи сети высмеяли новый украинский учебник истории за 8 класс, в котором утверждается, что украинцы – это древнейшая нация, которая для освоения космоса сделала больше, чем все остальные народы вместе взятые, а современные границы страны не менялись на протяжении тысячелетий.

Авторы учебника - Петр Масляк и Светлана Капирулина, - утверждают, что украинцы на протяжении нескольких тысячелетий занимались разведением скота и земледелием, в частности завезли пшеницу в США, Канаду, Россию и другие страны.

Один из пользователей Сети иронично отметил, что «украинцы полетели в космос еще до крещения Руси». Другой заявил, что книгу без адаптации можно разбирать на цитаты и демотиваторы. А еще один пользователи предложил вообще снять по этому учебнику блокбастер.

Добавим, что учебник уже утвержден Министерством образования и науки Украины, пишет Газета.ру