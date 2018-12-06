В сети появился обновлённый сайт «Губернатор Подмосковья»

Для пользователей стал доступен новый сайт «Губернатор Подмосковья». Как отмечает телеканал «360», с декабря по адресу Воробьев.рф жители региона и представители СМИ смогут знакомиться с актуальными новостями Московской области.

Отмечается, что на портале доступны четыре раздела: «Программа», «Актуальное», «Медиа» и «Биография». В разделе «Программа» все жалующие смогут ознакомиться с шагами, которые власти предпринимают для развития каждой сферы города или района. В «Актуальном» можно найти публикации, которые отражают точку зрения губернатора Московской области по тому или иному вопросу.

Что касается «Медиа», то этот раздел представляет собой эксклюзивный банк фотографий и видео. Последний раздел — «Биография» — посвящен губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.