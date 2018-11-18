В Сети появилось видео визита Путина в Псково-Печерский монастырь

Президент РФ Владимир Путин посетил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Визит состоялся накануне, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий песков.

«Да, действительно, президент в Псковской области посетил Печоры и, действительно, с владыкой Тихоном он посетил монастырь», — сказал Песков РИА Новости.



Позже в сети были опубликованы кадры визита главы государства в Печоры вы сопровождении митрополита Псковского и Порховского Тихона. Путин присутствовал на богослужении, а после осмотрел комплекс монастыря и подземный храм, расположенный в карстовых пещерах.



