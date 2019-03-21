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В сети появилось видео романтического танца Собчак и Богомолова

21 Марта 2019 в 08:15
В сети появилось видео романтического танца Собчак и Богомолова

Интернет-пользователи активно обсуждают новые подробности взаимоотношений телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Как отмечают «Известия», ссылаясь на «Пятый канал», в сети опубликовано видео, на кадрах которого запечатлены Собчак и Богомолов, которые танцуют под песню Филиппа Киркорова «Снег». Источник подчёркивает, что пользователи, которые прокомментировали видеозапись, сделанную на вечеринке по случаю дня рождения продюсера Михаила Друяна, можно считать публичным признанием в любви.

Напомним, известная телеведущая Ксения Собчак состоит в браке с актёром Максимом Виторганом с 2013 года. Пара воспитывает сына Платона. Однако в прошлом году в СМИ начали активно муссироваться слухи о разладе в звёздной семье. Тогда СМИ обратили внимание, что Собчак и Виторган больше не носят обручальные кольца. Некоторые предположили, что виновник разлада – режиссер Константин Богомолов, роман с которым приписывают Собчак. Именно по этой причине в конце января в одном из московских ресторанов Максим Виторган подрался с Богомоловым и разбил режиссеру нос.

Добавим, в марте на страницах Собчак и Виторган в Instagram появились записи о том, что они уже давно не живут вместе. При этом сообщалось, что они не делят имущество и продолжают вместе участвовать в воспитании общего ребенка.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова предполагала в беседе с НСН элемент PR в отношениях Собчак и Виторгана. В этот раз тоже оставила шанс на воссоединение супругов.

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