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В сети появилось видео отражения авиаударов сирийскими ПВО

30 Ноября 2018 в 07:47
В сети появилось видео отражения авиаударов сирийскими ПВО

Видео отражения ракетной атаки, якобы исходящей от Израиля, системами ПВО Сирии появилось в сети, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как запускается одна из зенитных ракет и перехватывается вражеская ракета. Как отмечает Ura.ru, ранее сообщалось, что к югу от Дамаска сирийские ПВО сбили израильский военный самолет и четыре ракеты.

Однако в Сирии опровергли данные о сбитом израильском самолете, передает RT. Высокопоставленный источник в органах безопасности Арабской республики подтвердил «РИА Новостям», что сирийские ПВО сбили несколько воздушных целей, который атаковали территорию страны, но уточнил, что из-за особенностей работы радара в ночное время возникла неясность.

Ранее армия обороны Израиля также опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолете.

Наоборот, что ранее Россия поставила Дамаску ЗРК С-300ПМ-2 после трагедии со сбитым Ил-20. Как заявил НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков, поставки российских ЗРК в Сирию могли привести к эскалации конфликта и полномасштабной операции против Арабской республики в исполнении США и Израиля, 

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