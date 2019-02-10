Воскресенье
10 февраля
USD 66.06
EUR 74.9
Горячие новости

В Сети появилось видео нашествия белых медведей на Новой Земле

10 Февраля 2019 в 19:30
В Сети появилось видео нашествия белых медведей на Новой Земле

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео белых медведей, которые разгуливают по архипелагу Новая Земля.

Животные ходят по улицам вблизи жилых домов. Хищники атакуют свалки в поисках еды, подходят к человеческому жилью.

Как сообщает РИА «Новости», Михаил Стишов, координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы, в качестве причин нашествия полярных медведей называет изменения климата и небрежное отношение к обращению с отходами.

Ранее на архипелаге Новая земля была введена ЧС из-за массового появления белых медведей. Власти для защиты местного населения устанавливают дополнительные ограждения в местах движения людей.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.