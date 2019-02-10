В Сети появилось видео нашествия белых медведей на Новой Земле

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео белых медведей, которые разгуливают по архипелагу Новая Земля.

Животные ходят по улицам вблизи жилых домов. Хищники атакуют свалки в поисках еды, подходят к человеческому жилью.

Как сообщает РИА «Новости», Михаил Стишов, координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы, в качестве причин нашествия полярных медведей называет изменения климата и небрежное отношение к обращению с отходами.

Ранее на архипелаге Новая земля была введена ЧС из-за массового появления белых медведей. Власти для защиты местного населения устанавливают дополнительные ограждения в местах движения людей.