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В сети появилось видео медвежонка, который отобрал мёд у пчёл

25 Октября 2018 в 13:29
В сети появилось видео медвежонка, который отобрал мёд у пчёл

В сети опубликовано видео медвежонка, который ворует дикий мёд у пчёл. Для этого ему приходится карабкаться по дереву на высоту трёх метров. Об этом рассказали сотрудники национального парка «Башкирия», которые опубликовали видео.

Напомним, площадь национального парка «Башкирия» составляет свыше 80 тысяч гектаров, где обитают лисы, кабаны, зайцы, куница, медведи, волки и другие животные.

Ранее телеведущий, зоолог и специалист по выживанию Тимофей Баженов в эфире НСН призвал горожан не вступать в контакт с незнакомыми лисами.

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