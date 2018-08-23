В сети появилось первое за год аудиосообщение от лидера ИГ аль-Багдади

В сети появилось аудиосообщение, якобы записанное главарём запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакром аль-Багдади. В нём он призывает сторонников продолжить борьбу, несмотря на неудачи, которые боевики терпят в последнее время, сообщает Reuters.

Доказательств того, что речь действительно была записана аль-Багдади нет. Стоит отметить, что подобных сообщений не было уже в течение года, сообщает РЕН ТВ .

Напомним, ранее неоднократно поступали заявления о том, что лидер террористической группировки убит. Подтверждения информации так и не поступило. Интересно, что новое сообщение от якобы главаря боевиков поступило в тот же день (22 августа), когда в Минобороны России подвели итоги операции в Сирии.